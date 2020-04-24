بوتين يوقع مرسوما بنقل الاحتفال بعيد النصر إلى 3 سبتمبر

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم رئاسي يقضي بنقل احتفال الذكرى بعيد النصر إلى سبتمبر المقبل، وجاء في المرسوم، بأن العرض العسكري المرافق لاحتفاليات "عيد النصر" إلى 3 سبتمبر، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف أبريل الجاري، بتأجيل الاستعراضات العسكرية وباقي الفعاليات بمناسبة عيد النصر، والتي كان من المخطط إجرائها يوم 9 مايو، إلى موعد آخر بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بوتين، في كلمة مسجلة، "إن المخاطر الناجمة عن الوباء، الذي لم تتجاوز بعد ذروتها، وهي مرتفعة للغاية، وهذا الأمر لا يعطيني الحق في إطلاق الاستعدادات للاستعراض العسكري وباقي الفعاليات الجماعية العامة".

وأضاف بوتين: "لهذا السبب أوجه لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على كافة المستويات بتغيير جدول العمل وتأجيل الاستعدادات للاستعراض العسكري في الساحة الحمراء وكل الاستعراضات في الأقاليم".