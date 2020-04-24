"أوقاف القليوبية": التزام تام بقرارات تعليق صلاة الجمعة والتراويح

قال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن غرفة عمليات المتابعة الرئيسية بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أو مجالات لو تجمعات لخرق قرارات تعليق صلاة الجمعة والتراويح بالمساجد، اليوم، وأمس، مشيرا إلى أن النسبة بلغت 100% ما يؤكد وعي الشعب المصري، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي استدعت غلق المساجد وتعليق الصلاة لحين التخلص من الوباء.

كانت المديرية حذرت من السماح بأداء صلاة التراويح والجمعة داخل المساجد أو في محيطها أو في أي تجمعات حيث يجب في ظل الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.