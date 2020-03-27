"أوقاف القليوبية" تحرر محضرين لمخالفة قرار وقف صلاة الجمعة

حرر مسؤولو مديرية أوقاف القليوبية، محضرين بقليوب وشبين القناطر، بشأن مخالفة قرارات الحكومة بوقف صلاة الجمعة.

ورصدت غرفة عمليات المديرية، حالتي تعدي من الأهالي، الذين أدوا الصلاة في الشارع.

وتبين أن الحالة الأولى في شارع التلاتين بقليوب البلد، وجرى تحرير محضر بقسم قليوب رقم 989 إداري.

أما الحالة الثانية فكانت لمواطن خصص مكانا داخل منزله، لأداء المواطنين صلاة الجمعة، وجرى تحرير محضر ضده حمل رقم 7108 جنح شبين القناطر.

وأكد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن جميع المساجد والزوايا ملتزمة بالتعليمات، بناء على متابعة غرفة عمليات المديرية، حيث جرى تنفيذ جميع التعليمات بشأن غلق المساجد، وكذا إقامة الجمعة ظهراً بالمنازل.