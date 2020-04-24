حبس مدير التفتيش والمتابعة بديوان محافظة الدقهلية لضبطه متلبسًا برشوة

أمرت نيابة ثان المنصورة اليوم، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس "أحمد ه. ا." مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسا بتقاضى رشوة مالية قدرها 500 ألف جنيه مقابل تسهيل إجراءات رخصة مباني.

وأكد مصدر قضائي أن المتهم اتفق علي الحصول علي مبلغ رشوة قدره مليون جنيه، لإعداد تقرير لصالح أحد المواطنين، وتم الاتفاق علي أن يتقاضى نصف المبلغ قبل عمل التقرير والنصف الآخر بعد الانتهاء منه، إلا أنه تم إبلاغ الرقابة الإدارية بالدقهلية، والتي وضعت المتهم تحت المراقبة لمدة أسبوعين إلى أن تم القبض عليه متلبسا.

وكانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية، بتقاضى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية رشاوي مالية مقابل إنهائه بعض تقارير الفحص والتفتيش على رخص المباني المخالفة للقانون لإعطاء من لا يستحق حقوق قانونية بالمخالفة .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط هيئة الرقابة من ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء أوراق رخصة مخالفة، وتم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة.

وشاهد العاملين بالديون العام واقعة الضبط من أمام مبنى المحافظة، واقتياد المتهم إلى قسم شرطة ثان المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتحرير المحضر اللازم. وكشف مصدر أن أحد الأشخاص تظلم من إصدار أمر بإيقاف رخصة مباني بعد تقديم شكوى ضده، فأحال المحافظ الشكاوي إلى التفتيش والمتابعة للفحص وإعداد تقرير حول الواقعة، إلا أن مدير التفتيش والمتابعة تواصل مع مقدم الشكوى وطلب رشوة 500 ألف جنيه، لإعداد تقرير لصالحه، فأبلغ صاحب الشكوى الرقابة الإدارية منذ حوالي أسبوعين.

وأضاف المصدر لـ "الوطن" أنه تم إعداد كمين والقبض علي مدير التفيش والمتابعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة قبل دخوله الديوان العام، وتم رصد التسليم والتسلم بالصوت والصوت، وتم إلقاء القبض عليه أمام العاملين بالديوان العام.

يذكر أن المتهم تولي منصبه منذ شهرين فقط، بعد أن أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بتوليه مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة في 10 فبراير الماضى.