البيئة تغلق خلية التخلص الآمن من مخلفات منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة بغلق الخلية المخصصة بمدفن 15 مايو للتخلص الآمن من آثار ما تعرضت له منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو جراء التقلبات الجوية والسيول التي تعرضت لها البلاد مارس الماضي، سواء مخلفات وحيوانات نافقة.

وأكدت وزيرة البيئة سرعة اتخاذ إجراءات الغلق، بإضافة كمية من الجير الحي على الخلية، ثم تغطيتها بالأتربة والدك الكامل لها بالمعدات، مع عدم دخول أية مخلفات بها مرة أخرى.

وكانت فؤاد وجهت بتخصيص خلية للتخلص الآمن من آثار ما تعرضت له منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، جراء التقلبات الجوية والسيول التي تعرضت لها البلاد مارس الماضي، سواء مخلفات وحيوانات نافقة، واقترحت تحويل هذا النشاط الذي يجرى داخل منطقة الزرايب إلى نشاط مرخص، وتطوير طريقة ممارسة هؤلاء المواطنين لمهنة متعهد جمع وفرز القمامة، وإدخالهم ضمن المنظومة الخاصة بفرز المخلفات، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمناقشة الحلول والبدائل المقترحة، للتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بعد تعرضها للسيول.