طلب إحاطة بشأن تلوث البيئة في السنبلاوين

تقدمت هالة حسن موسى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والري، والصحة والسكان، بشأن الحالة البيئية التي آل اليها حي الطيارة بمدينة السنبلاوين في الدقهلية، في ظل التلوث الناتج عن مصنع القمامة والمصرف الذي يمر داخل الكتلة السكنية، وتُلقى فيه الحيوانات النافقة، رغم أنّه المصدر الوحيد لري الأراضي الزراعية، ومدى خطورة ذلك على الصحة العامة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت هالة أنّ حي الطيارة محاط بمصنع القمامة من جميع الجهات، ما يؤثر على صحة الأهالي ويؤدي إلى تفشي الأمراض بينهم، إضافة إلى أنّ المصرف الذي يستخدم في الري، تُلقى به الحيوانات النافقة كالكلاب والقطط وغيرها، على مرأى ومسمع من الجميع، ما يمثل خطرا داهما على صحة المواطنين.