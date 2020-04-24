"مستقبل وطن" يشيد بالموقف الوطني للكنيسة الأرثوذكسية ويكرم الأنبا مرقس

ثمن حزب مستقبل وطن بالدور الوطني الذي تقدمه حاليا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي تجلى في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لحماية الموطنين من أخطار فيروس كورونا المستجد، والتي كان أهمها منع التجمعات بكافة أشكالها داخل الكنائس.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بمقر الحزب.

وأشاد رئيس الحزب بالتبرع الذي قدمه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لصندوق تحيا مصر من أجل المساهمة في التصدي لفيروس كورونا.

كما أشار رئيس الحزب إلى أن الأنبا مرقس يقدم دور وطني وتوعوي داخل مطرانية شبرا الخيمة، وهو جهد ملموس لكل المصريين.

وفي نهاية اللقاء منح المستشار عبدالرازق درع الحزب إلى الأنبا مرقس تقديرا لدوره الوطني.

ومن جهته وجه الأنبا مرقس الشكر للحزب وقياداته، على هذه اللفتة الكريمة، وقدم لهم ولجميع المسلمين التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم.

حضر اللقاء المهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب والمهندس كامل ميشيل عضو الأمانة العامة.