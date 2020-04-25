اليوم.. جنازة كاهن الكنيسة المصرية بلبنان ومتابعة الصلوات عبر الإنترنت

تقام في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، صلاة الجنازة على القس الراهب رويس الأورشليمي، كاهن الكنيسة القبطية في لبنان، والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن عمرا جاوز الـ58 عاما.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، إنه سيصلي الجنازة المطران مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، بسبب تعذر وصول وفود كنسية من مصر وخارجها للمشاركة في الجنازة التي اقتصرت على الإكليروس دون حضور شعبي، وفقا لقرارات الكنيسة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما جرت الصلوات عبر شبكة الإنترنت ليتسنى لأبناء الكنيسة متابعتها عبر الشاشات.

وكان الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس، ترأس يوم الأربعاء بدير الأنبا أنطونيوس بمدينة القدس المحتلة، صلاة جناز الراهب القس رويس الأورشليمي، الذي نعاه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قائلا: "نودع الأب الراهب المبارك والخادم الأمين رويس الأورشليمي، على رجاء القيامة ذاكرين تعبه وبذله وأمانته في عمله الرعوي والكنسي، فضلا على رهبنته المباركة، ونعزي كل أحبائه وأبنائه الذين خدمهم سنوات طويلة، وسيرته الطيبة وسط خدمته في الكنيسة القبطية في لبنان ومع سائر المسؤولين على كل المستويات".

وتلقى البابا تواضروس برقيات تعازي في الكاهن الراحل من الرئيس اللبناني ميشال عون وقادة الطوائف المسيحية والإسلامية بلبنان.

وولد الراهب الراحل بمحافظة المنيا يوم 24 ديسمبر من عام 1961 وخدم كشماس مكرس في العاصمة العراقية بغداد في الفترة من عام 1985 وحتى عام 2000، دخل الدير في مارس عام 2000 وترهب في 29 سبتمبر 2005، وخدم في القدس ما بين عامي 2004 و2006، ثم انتقل إلى الخدمة بالناصرة حتى عام 2008 ثم خدم في أريحا حتى عام 2010 ونال خلال خدمته بها درجة القسيسية وذلك في أحد التناصير الموافق 5 أبريل 2009، ثم انتقل للخدمة بالكنيسة القبطية بلبنان التابعة الكرسي الأورشليمي وخدم هناك حتى وفاته.