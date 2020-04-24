في أول يوم رمضان.. أهالي إسنا بالاقصر: "صلينا الفجر 3 مرات"

ناشد أهالي مدينة إسنا، جنوب الأقصر، مديرية الأوقاف بالمحافظة، ضرورة التأكيد على مؤذني المساجد بالمدينة بالالتزام بميقات الأذان الموحد، وذلك لعدم نشر البلبلة بين الناس، خاصة في تلك الفترة التي حل فيها شهر رمضان المعظم وجميع المواطنين يترقبون فيها الأذان في الأوقات الخمس.

وكان أهالي المدينة الجنوبية، قد لاحظوا في الساعات الأولى من صباح اليوم مع أول فجر من الشهر المبارك، تفاوت عدة مساجد في مواقيت الأذان في مناطق مختلفة، وهو ما أثار استياء الأهالي لعدم الثبات على توقيت موحد من قبل المؤذنين.

ويقول محمود عبدالحميد، أحد أهالي المدينة، إنه بدأ آذان الفجر أول يوم من رمضان، في أحد المساجد، فقام البعض بأداء صلاة الفجر بمنزله، ثم بعد مرور 4 دقائق سُمع أحد المساجد يؤذن به الفجر مرة ثانية، فقاموا بالصلاة مرة أخرى، معتقدين أن المؤذن الأول قد سهى وأخطأ.

وأضاف لـ "الوطن": "أنه بعد مرور دقيقتين سُمع أذان للمرة الثالثة في مسجد آخر وهو ما شتت المواطنين في أمرهم بين الميقات الفعلي للفجر وما أعلنت عنه تلك المساجد، لذلك نناشد مديرية الأوقاف وإدارة أوقاف إسنا التنبيه على جميع الأئمة بمساجد إسنا وخاصة قراها النائية الالتزام بميقات الأذان للحفاظ على موعد الصلاة وعدم تشتيت الأهالي خاصة الآن لأنه بناءً على توقيت الآذان يتم تحديد بدء الصيام.

وكان الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، قاد اليوم بجولة فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات.

وتتواصل الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كافة والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.