وفاة رئيس قسم القلب والعناية المركزة في مستشفى قنا بكورونا

توفى طبيب بمستشفى قنا العام، اليوم، داخل مستشفى العزل في محافظة أسوان، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بعد حجزه للعلاج في العزل لمدة 3 أسابيع، ويرجح أنه أصيب بالفيروس خلال عمله بعيادته الخاصة.

ونعت نقابة الأطباء بقنا، ومستشفى قنا العام بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، والطاقم الطبي وجميع العاملين الراحل بمزيد من الحزن والأسى، وقالت المستشفى إنه "ابن من أبناء المستشفى المخلصين ورمز وقامة طبية وأخلاقية كبيرة، وهو الدكتور أشرف عدلي رئيس قسم القلب والعناية القلبية بالمستشفى. إثر إصابته بفيروس كورونا" .