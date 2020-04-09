"تضامن قنا" تقدم بلاغ للنائب العام ضد"مقاول" تشغيل الأطفال بأبو تشت

قال حسين الباز وكيل مديرية التضامن بقنا، إنه تم إخطار الوزارة بواقعة إصابة 43 شخصا، أغلبهم من الأطفال، في انقلاب سيارة ربع نقل اليوم، محملة بالعمالة اليومية، بالقرب من كمين أمني بدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأضاف "الباز" أنه تم ضبط مقاول الأنفار وصاحب المزرعة، بسبب مخالفتهم للقانون واستخدام الأطفال فى العمالة اليومية، وكد أن الوزارة قدمت بلاغ للنائب العام ضد هم لمخالفتهم المادة (32-1) بحقّ الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجّح أن يكون مضراً أو أن يمثّل إعاقة ليتعلّم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. وأوضح وكيل مديرية التضامن، أنه تم إخطار مديرية أمن قنا لتشديد الرقابة في الكمائن ومنع سيرة السيارات النقل التى تحمل أطفال ويتم استخدامهم في المزارع أو غيرها من المهن، كما وجه مناشدة لجميع المواطنين بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يستخدمون الأطفال في العمالة اليومية.

كانت النيابة العامة بمركز أبوتشت بمحافظة قنا أجرت تحقيقات موسعة، في واقعة إصابة 43 شخصا، أغلبهم من الأطفال، في انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمالة اليومية، بالقرب من كمين أمني بدائرة مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.