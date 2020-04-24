العثور على جثة طفل بترعة نجع بدران بالأقصر

عثر أهالي منطقة نجع بدران على جثة طفل غريق بترعة نجع بدران بالكرنك، وسط الأقصر، اليوم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأقصر العام.

تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر ، إخطارًا يفيد بتلقي مباحث قسم شرطة الأقصر بلاغاً بعثور الأهالي على جثة طفل غريق بترعة بدران بالكرنك بالقرب من محطة محولات كهرباء شرق الأقصر، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد أحمد جادو معاون أول مباحث قسم شرطة الأقصر وتم الانتقال إلي مكان العثور على الجثة، وبالفحص الكامل، تبين أن الغريق يدعي “إسماعيل محمود حافظ ” ويبلغ من العمر 5 أعوام ومقيم بمنطقة نجع بدران بالكرنك .

وكشف والد الطفل أن نجله متغيب منذ 3 أيام وتم العثور عليه صباح اليوم بالمكان المذكور جثة هامدة وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأقصر العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.