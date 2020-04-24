رغم العزل.. أهالى عزبة اللبن يعلقون الزينة احتفالا بقدوم رمضان

كلف المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أحمد الليثي مدير المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة، بمشاركة أهل عزبة اللبن بالتل الكبير، في تعليق وتركيب زينة شهر رمضان الكريم، بكافة شوارع وحواري عزبة اللبن المعزولة صحيا.

جاء ذلك لمشاركة أهالي العزبة، الأجواء الرمضانية واستحضار روح شهر رمضان الكريم، تطبيقا لتوجيهات المحافظ في رسالته لجموع المواطنين بالحب والطمأنينة والدعم الكبير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تقديم كافة سبل الدعم اللازم ومشاركة أهالى عزبة اللبن المعزولة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومشاركتهم الأجواء الرمضانية والاهتمام بهم.

واستقبل أهالي عزبة اللبن المعزولة طبيا هذا الحدث بالفرحة الكبيرة وقدموا الشكر للمحافظ لاهتمامه الكبير بهم، كما قدموا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الدعم المتوالي لمختلف الجهات والذي يقدم لأهالي عزبة اللبن بالتل الكبير.

وكانت عزبة اللبن إحدى توابع مدينة التل الكبير قد تم عزلها طبيا بسب ظهور حالتين بفيروس كورونا لمسن 73 عاما، ونجله 53 عاما، ويعمل ممرضا بإحدى المستششفيات بمرسى مطروح، وثبت خلال التحاليل إيجابية العينات وتم تحويل الحالات المصابة إلى مستشفى العزل وفحص جميع المخالطين بالمنطقة، وتم عزل المنطقة بالكامل، ومنع الخروج أو الدخول وتوفير الإحتياجات اللازمة للأهالي وتعقيم المنطقة بشكل دائم للوقاية من كورونا.