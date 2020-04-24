الطائفة الإنجيلية تهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ38 لتحرير سيناء، جاء فيها:

"باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهنئة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، الأرض الغالية على مصر، والتي ارتوت بدماء شهدائنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.