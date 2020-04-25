أسعار السمك اليوم السبت 25-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار السمك في الأسواق، اليوم، السبت 25 أبريل كالتالي:

سمك القاروص

جاء سعر سمك القاروص بـ160 جنيها للكيلوجرام.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 270 جنيها.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 50 إلى 180 جنيها.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا بين 30 إلى 150 جنيها، حسب الحجم والنوع.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 38 إلى 40 جنيها.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 80 إلى 100 جنيه.