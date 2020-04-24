ياسمين صبري تفقد الذاكرة في الحلقة الأولى من "فرصة تانية"

فقدت الفنانة ياسمين صبري الذاكرة فى الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، وهو العمل الجديد الذى تقوم ببطولته هذا العام.

ياسمين تجسد فى العمل شخصية "ملك"، ووالدها هو الفنان محمد أبو داود، ووالدتها نهال عنبر، وكانت ترتبط عاطفيا بالفنان أحمد مجدي، وتدور أحداث الحلقة الأولى ان خيانة أحمد مجدي لها، فتقرر الابتعاد عنه، ورغم محاولاته فى العودة لها إلا انها ترفض فيذهب بالزواج من الفنان أيتن عامر.

خلال اقامة حفل زفاف أحمد مجدي وأيتن عامر، تعلم ياسمين صبري، بالخبر وعلى اثره تنقلب سيارتها ويتم نقلها للمستشفى وتفقد الذاكرة بسبب الحادث