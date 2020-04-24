الطيب يحذر من الإسراف في الطعام: أعدِ من الطعام ما يكفي لسد الجوع

حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، من عادة التبذير في الطعام خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف الطيب خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "هذا الأمر طالما نبه عليه العلماء، ولكن يبدو أنه لا يأتي بفائدة تذكر، التبذير في نوعية الطعام وكميته والسهر فيما لا يفيد جعل رمضان شهر متعة وفرصة سنوية لتضييع الأموال والأخطر وهو العبث بحرمته عند الله سبحانه".

ووجه شيخ الأزهر، حديثه إلى النساء، قائلا: "أعدِ من الطعام ما يكفي لسد الجوع، واعلمي أن كل ما تبذلينه من الجهد في إعداد الأطباق المعروفة ليس من الحكمة ولا من الشرع، وإنما هي عادات قديمة ضارة، وبخاصة إذا ما رأينا الملابسات والظروف التي تحيط برمضان في هذا العام، وهي بلا شك تفرض أمرا آخرا غير التي تعودنا عليه من قبل".

وأردف: "عليكِ أيتها البنت أن تتذكري وأنتِ تعدين طعامكِ في المطبخ كل يوم، وحبذا لو كتبتِ هذا في لوحة وتضعينها أمامكِ وهي قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين".