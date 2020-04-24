مسلسل حب عمري الحلقة الأولى: "عيسى" يفقد وظيفته ويتعرض للضرب

بدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل حب عمري ضمن مسلسلات رمضان عام 2020، على قناة روتانا دراما.

والمسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، سامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شاب وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

بدأ المسلسل باستعراض هيثم شاكر "عيسى منصور الفقي"، لألبوم صور واسترجاعه ذكريات طفولته وشبابه مع سارة "سهر الصايغ"، ابنه خالته، ولعب دور الخالة "حنان سليمان"، ومحاولة "عيسى" في مساعدة خالته وسداد الديون المتراكمة عليهم والزواج من "سارة".

ويحاول عيسى الحصول على عمل محاسب، من خلال تقدمه لشركة "الشبرواي" ليصادف حماده بركات" ماهر شعبان" والذي تقدم لوظيفة مدير حسابات، والذي يحاول التعرف عليه، وأثناء تبادل الأحاديث يكتشف "ماهر" أن "عيسى" لديه "كارت واسطة"، ليستولي منه على ذلك الكارت دون أن يدري، وأثناء دخوله مقابلة عمل مع رئيس الشركة ياسر الشبرواي "محمد عادل"، لم يقتنع به بعد علمه أنه ترك 5 شركات من قبل.

ويحاول "عيسى" بعد انتهاء المقابلة أن يعمل سائق في إحدى شركات التوصيل، ويفاجيء بوجود "سارة" التي جاءت لتهنئه بالوظيفة المستقبلية، ويخبرها أنه لم يسدد المتبقي من أقساط العربية الجديدة، ويأمل بنجاحه في الحصول على وظيفة المحاسب، ولكن تبددت أحلامه بعدما علم بأنه جرى رفضه.

ويتعرض عيسى لمطاردة من سيارة أثناء توصيلة سيدة وجسدت دورها "أماني كمال" في وظيفته المؤقتة، ويحاول الإفلات من السيارة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك ويتعرض للضرب من قبل السائقين الأخرين، ويتمكن من الإفلات منهم بأعجوبة ويهرب بسيارته.

ويكتشف أن السيدة يطاردها ابن زوجها الراحل، حيث لم تكمل دراستها بكلية الطب، وتركتها في السنة الرابعة استجابة لرغبة زوجها، وتوفي منذ عام تاركا لها نصف أمواله وشركته، وهو ما لم يعجب "علي" ابن زوجها ولذلك حاول التخلص منها وإجبارها على التنازل من أملاكها، ليوافق "عيسى" على أن يشهد في القسم بما حدث معهم.