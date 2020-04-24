جومانا مراد لـ "الوطن": شخصية "شيرين" أمام يسرا عودة قوية بالنسبة لي

بعد غياب دام 7 سنوات عن الدراما، تعود الفنانة جومانا مراد من خلال مشاركتها أمام الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد".

وقالت جومانا مراد لـ "الوطن"، "سعيدة جدا للمشاركة في عمل رمضاني بطولة الجميلة يسرا، والذي أتوقع له النجاح هذا العام، فعندما عرض علي دور"شيرين" في المسلسل، لم أفكر ووافقت، يكفي أنني أعود عودة قوية جدا في الدراما مع يسرا.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد أبو السعد أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.