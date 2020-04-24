مقتل 12 مدنيا إثر هجوم مُسلح في مالي

قُتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مُسلحون على عدد من القرى وسط مالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال رئيس بلدية سانجا، علي دولو، اليوم، إن إرهابيين من قبائل تجمعوا قبل أربعة أيام في غابة قريبة من البلدة، وشنوا هجومهم وقتلوا 12 شخصا، وسرقوا الكثير من المواشي.

وكان الجيش المالي، أعلن في وقت سابق، إصابة 12 عسكريا أثر انفجار عبوة ناسفة، وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، أن سيارة للجيش تعرضت لانفجار أثر مرورها على عبوة ناسفها زرعها مجهولون شمال البلاد مما أسفر عن إصابة 12 عسكريا، وذلك بين منطقتي تانال وديبيري في محافظة موبتي.

وكان الجيش المالي، أعلن الأسبوع الماضي، أن 3 إرهابيين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في وسط شمال البلاد.