البحوث الإسلامية: الصدق فضيلة أكدت عليها الأديان السماوية والوضعية

بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر سلسلة "بأخلاقنا نرتقي" على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي يقدمها الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية دكتور نظير عياد؛ حيث يتناول فيها الحديث فيها عن الأخلاق ودورها في بناء القيم الإنسانية.

وبدأ الأمين العام أولى الحلقات عن خُلق الصدق وأكد في هذه الحلقة، أن من أهم الصفات الخلقية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان عموما خلق الصدق، حيث أكدت عليها الأديان السماوية والمذاهب الوضعية، وأن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أن الصدق صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والمؤمنين.

أضاف عيّاد أن فضيلة الصدق تشمل جميع مناحي الحياة، حيث تكون في القول والعمل وفي تحقيق مقومات الدنيا بأسرها.