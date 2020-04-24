"البحوث الإسلامية" يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطًا وجنودًا، بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة، ودعمها في الأحداث الحالية التي يمر بها الوطن.

وأكد الأمين العام دكتور نظير عيّاد، على ضرورة الاستفادة من تلك الذكرى المهمة من خلال التركيز على بيان أهمية سيناء للدولة المصرية على مرّ التاريخ، وأهمية الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، بخاصة في هذه المرحلة الحالية التي تحتاج منا جميعًا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل العبور بالوطن إلى بر الأمان.

كما بعث الأمين العام بتحية تقدير وإعزاز لأبطال قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة قواتنا المسلحة.