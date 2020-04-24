تجارية المنيا تهنئ الأهالي برمضان.. وتدشن غرفة عمليات لمتابعة الأسواق

هنأ اليوم مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنيا، أهالي المحافظة والأجهزة التنفيذية والشعبية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأعلن مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، عن استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة، طوال شهر رمضان، والمتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وأيضا متابعة جميع الأسواق والمخابز والمحلات التجارية داخل المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما قدم مجلس الإدارة التهنئة لجميع التجار والمستثمرين منتسبي الغرفة، ولكافة أبناء شعب مصر العظيم بمناسبة حلول الشهر المبارك.

وقدم مجلس الإدارة التهنئة لجميع الأهالي وأجهزة المحافظة، داعين المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.