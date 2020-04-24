تخفيض العمالة لـ5% بمركز الداخلة عقب ظهور حالات جديدة بكورونا

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، تخفيض العمالة لـ5% بالوحدات المحلية لمركز الداخلة، عقب ظهور حالات جديدة لمرضي مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد "الزملوط"، أن القرار سيطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ويتضمن منع انتقال أي موظف مقيم في قرية إلى موقع عمله خارج قريته من أبناء مركز الداخلة، لمواجهة ومنع انتقال فيروس كورونا في ظل رصد 10 حالات جديدة إيجابية للفيروس من مركز الداخلة، جرى نقلهم لمستشفيات العزل في أبو تيج بمحافظة أسيوط وإسنا بمحافظة الأقصر، مع وجود 3 حالات منتظرة لنتائج التحاليل لتحديد مدى إيجابية الفيروس من عدمه، ومتواجدة هذه الحالات في مركز الداخلة، بينما توفت سيدة مسنة بمركز الداخلة جراء إصابتها بالفيروس وجرى دفنها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن بإشراف سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أن هناك 3 حالات محجوزة في مدينة جامعية تابعة لأسيوط كانت قد ثبتت إيجابيتهم للفيروس منذ أمس الأول، وجرى نقلهم لمستشفى العزل بمركز أبو تيج بأسيوط ومع استقرار حالتهم الصحية جرى نقلهم لمدينة جامعية أسيوط وتجري متابعة حالتهم الصحية لحظة بلحظة.

وبذلك يكون المحافظة بها 13 حالة إيجابية بالفيروس، و3 حالات منتظرة النتائج وحالة وفاة واحدة.

ولفت "الزملوط"، إلى أن المحافظة شكلت فريق طوارئ برئاسة نائبة المحافظ حنان مجدي، لمتابعة الموقف في مركز الداخلة لحين السيطرة على الوضع، وتقديم كافة الدعم للأطقم الطبية والمواطنين، كما تقرر غلق مستشفى الداخلة بشكل جزئي والإبقاء على عمل أقسام الغسيل الكلوي والطوارئ والحوادث وحضانات الأطفال فقط، مع استمرار فحص جميع الأطقم الطبية من خلال جهاز الـ"PCR"، بمركز الخارجة وهناك مساعي في الفترة الحالية لتوفير جهاز مماثل في مركز الداخلة.

وتابع المحافظ، إن المحافظة وفرت 15 ألف كمامة للأطقم الطبية و25 طن كلور لأعمال التطهير، مع استكمال خط التعقيم لجميع المنشآت بمركز وقرى المحافظة.