الجندي لـ"المواطنين": لو منطقة اتفقت على تشغيل قرآن المغرب شغلوه

وجه الشيخ خالد الجندي رسالة للمواطنين المطالبين بتشغيل قرآن المغرب بالمساجد طوال شهر رمضان، للدخول في أجواء شهر رمضان "الناس بتبكي بصدق وموضوعية.. والطلبات دي من أهل القرى خصوصا".

وكشف الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc": "تواصلت مع الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف ومسؤول القطاع الديني، وأكدلي أن الوزارة ليست طرفا بالموضوع، ولم تصدر قرارا بمنع قراءة القرآن بالمغرب، ولكن حكمه حكم المسكوت عنه".

وشرح الجندي: "لو أهل القرية شغلوا قرآن المغرب بالمساجد وكانوا متوافقين ومتفقين يبقى مفيش مشكلة.. أنت حر مالم تضر.. لو في توافق خير وبركة ولو عمل مشاكل وزارة الأوقاف هتتدخل في الحالة دي".

وشدد الجندي: "أنا لا أتدخل في عمل الوزارة ولكن بقولكم اللي دار بيني وبين الشيخ جابر طايع، ولكن اللي بيحصل دلوقتي من وزير الأوقاف هو فن إدارة الأزمات، وكل قرار بيتاخد حفاظا على المواطنين.. هو رجل مسلم وإمام ولازم نصبر ونتحمل ومانسبش فرصة للخلافات.. قرآن المغرب خير وبركة وفضل ومن ورحمة.. ورحم الله قوما اهتمو بالعمل وامتنعوا عن الجدل".

ووجه الجندي التحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "تحية لوزير الأوقاف الرجل المقاتل.. وتحية للشيخ جابر طايع.. قلبنا معاكم لأنه أزمة كورونا دي أصعب أزمة واجهتها وزارة الأوقاف منذ إنشائها ولكنهم أثبتوا أنهم قادرون".