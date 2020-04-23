خالد الجندي: رئيسنا راجل صالح.. وربنا يحشرنا معاه في الجنة

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مساعدة عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "رئيسنا راجل صالح ووشه حلو وله علاقة بالله طيبة ومباركة وربنا يحشرنا معاه في الجنة، إحنا محظوظين بيه".

وأضاف: "أنا مش مصدق إني عيشت لليوم اللي شفت فيه مصر باعتة مساعدات لأمريكا، بخلاف الصين وإيطاليا".

وتابع: "لما الرئيس اتكلم أرجع الفضل لله، حسيت إننا مع ناس أمناء مع الله ونفسهم".