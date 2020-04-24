رامز جلال يقضي أول رمضان في الحجر الصحي

أثار الفنان رامز جلال، جدلًا واسعًا، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد عرض أولى حلقات برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" عبر قناة "Mbc مصر" والذي استضاف فيها الفنانة غادة عادل.

شهر رمضان هذا العام، يأتي مُختلفًا على رامز جلال، بسبب الأزمة التي يشهدها العالم، والمُتمثلة في فيروس كورونا المستجد، إذ ظل مُعلقًا في دولة الإمارات لمدة أسابيع، حيث يُصور برنامجه هناك، ولم يتمكن من العودة للقاهرة فور انتهاء التصوير، بسبب وقف حركة الطيران.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن رامز جلال، وفريق برنامجه، نجح في العودة إلى القاهرة قبل 4 أيام تقريبًا، على إحدى الرحلات الخاصة بعودة المصريين العالقين في الإمارات، إذ تم حجزه في أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، لحين انتهاء فترة الحجر الصحي، أي لمدة 14 يومًا.

وأوضحت المصادر، أن رامز جلال، كان من المُفترض أن يحل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر" للحديث عن كواليس وتفاصيل البرنامج الجديد، خلال حلقة أمس الخميس، إلا أنّ وضعه في الحجر الصحي، منعه في الظهور داخل الاستديو، مُكتفيًا بمكالمة هاتفية تخطت 20 دقيقة.