حظك اليوم السبت 25-4-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بنشاطه تجاه مسئولياته، كما أنه يرغب دائما في تجربة كل ما هو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءًا وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.