هربا صاحب شركة.. نيابة شبرا الخيمة تأمر بحبس فردي شرطة

أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس فردي شرطة من قوة قسم قصر النيل، لتورطهما في تهريب صاحب شركة سياحة كان محبوسا بدائرة شبرا الخيمة، حيث كشفت التحقيقات أن فردي الشرطة اتفقا مع المتهم على تهريبه والادعاء بأنه غافلهما وهرب.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا بهروب صاحب شركة سياحية من فردي شرطة من قوة قسم قصر النيل.

دلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن صاحب الشركة ويدعي "ا. س."، كان برفقة فردي الشرطة لعرضه علي محكمة زينهم في أحد القضايا المحبوس علي ذمتها في قسم شرطة قصر النيل، وأثناء ذلك طلب منهما الاطمئنان علي والدته بمقر منزله وشركاه بشبرا الخيمة، فوافقا واصطحباه، وهناك دخل معهما لمقر شركته وخرج من باب آخر فأبلاغا أجهزة الأمن.

كشفت التحريات الأمنية أن فردي الشرطة، كانا على علم بمخطط صاحب الشركة الهارب، وأنهما سهلا هروبه مقابل مبلغ مالي.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب الشركة الهارب، وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه مع فردي الشرطة.