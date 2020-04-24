 إيطاليا تدعم دعوة أممية لهدنة إنسانية في ليبيا خلال شهر رمضان

أعربت إيطاليا، عن دعمها القوي لنداء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الداعي لوقف إطلاق النار ولهدنة إنسانية في ليبيا مع بدء شهر رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم، إن روما تأمل في أن تنضم علانية جميع الدول والمنظمات الدولية التي هي جزء من عملية برلين إلى هذا النداء كخطوة أولى نحو وقف حقيقي لإطلاق النار في ليبيا.

وأضافت الوزارة الإيطالية، أنه "بينما اشتد القتال في الأسابيع الأخيرة، يمثل شهر رمضان فرصة لإسكات السلاح مثلما حدث بالفعل في أغسطس 2019 خلال عيد الأضحى - ولكن هذة المرة من أجل مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19) واستئناف مسار الحوار السياسي ومحاولة تخفيف صعوبات ومعاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً في ليبيا، بمن فيهم النازحون والمهاجرون وطالبو اللجوء".

وكانت وليامز، أعربت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، عن الأمل مع بداية شهر رمضان أن تعيد أطراف النزاع وداعموها الخارجيون النظر في قرار مواصلة القتال في خضم تفشي وباء كورونا المدمر، الذي يلقي بظلاله الرهيبة على ليبيا.