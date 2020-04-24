جورجيا تهدد بسحب سفيرها من أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الجورجي جورج جهاريا، إن بلاده ستستدعي سفيرها من كييف، إذا تم تعيين ميخائيل ساكاشفيلي في منصب نائب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وأضاف جهاريا في مؤتمر صحفي: "تعيين كييف ساكاشفيلي الصادرة بحقه أحكام قضائية بجرائم خطيرة في جورجيا، يعتبر خطوة غير مقبولة أبدا تقدم عليها كييف التي نعتبرها شريكا استراتيجيا لتبليسي. بالطبع، سترد جورجيا على مثل هذه الخطوة".

وشدد جهاريا، على أن أوكرانيا شريك استراتيجي لجورجيا، وأشار إلى أن العلاقات بين الدولتين "لن تتأثر على المدى الطويل"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبها، ردت سلطات كييف، أنها لم تتلق أي رسالة رسمية من تبليسي، بخصوص تعيين ساكاشفيلي الذي شغل قبل سنوات منصب رئيس جورجيا، ثم فر لينتقل بعد ذلك إلى أوكرانيا ويشغل منصب محافظ مقاطعة أوديسا فيها.

وفي وقت سابق، قال ساكاشفيلي إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعاه ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإصلاحات، وطلب منه الإشراف على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الأخرى.

ويجب أن يصوت البرلمان الأوكراني على هذا التعيين، لكن حتى الآن، لا يوجد دعم لترشيحه بين النواب، بما في ذلك في كتلة "خادم الشعب" الموالية لزيلينسكي.