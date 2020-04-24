البترول: إيجاس مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الشركات حول "إسالة دمياط"

قالت وزارة البترول، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أبرمت اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كل من شركة "إيني" وشركة "ناتورجي" وشركة "يونيون فينوسا جاس" والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، في ما يتعلق بمصنع دمياط لإسالة الغاز، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة "أيني" وشركة "سيجاس".

وحيث إن بدء تاريخ سريان تلك الاتفاقيات معلق على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة إيجاس بتنفيذ بعض تلك الشروط وكانت بموضع تنفيذ الشروط المتبقية، إلا أنه نتيجة لجائحة كورونا "كوفيد 19" تعذر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى، وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتفاقيات المبرمة في 27 فبراير 2020.

ومع ذلك، فإن شركة إيجاس مستعدة للدخول بمفاوضات جديدة بهذا الشأن بعد مراعاة بعض الاشتراطات.