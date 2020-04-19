"مستثمري الغاز": مصر ستصبح الملاذ الآمن لرؤوس أموال العالم بعد كورونا

أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل وتوقعات مؤسسات النقد العالمية بتحقق مصر معدلات نمو بالإيجاب خلال عام 2020 رغم تفشى فيروس كورونا، سيجعلها الملاذ الأكثر أمانًا لرؤوس الأموال العالمية التي تبحث عن الأرباح والاستقرا خلال الأشهر المقبلة.

واضاف "سعد الدين"، أن العالم سيشهد تغييرا جذريا في مراكز القوى على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشددا بأن الإصلاحات الداخلية التى شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة ستؤهلها تصدر الريادة عالميا لتصبح أكثر الدول تأثيرا وليس فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقط.

مصر بقيادتها السياسية ضربت أروع الأمثلة في إدارتها لأزمة تفشي كورونا

وأشار رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال إلى مصر بقيادتها السياسية ضربت أروع الأمثلة في إدارتها لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ البداية حيث تعتبر الدولة الأولى التى ضربت أروع الأمثلة فى مساندة الدول العظمى لتصبح محط أنظار العالم كأحد الدول المؤثرة وستجنى ثمار ذلك فى المستقبل القريب.

وتابع أن مصر لديها مؤهلات في مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية وقياداتها السياسية، إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وكلها عوامل ستنعكس على قرارات المستثمرين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة.