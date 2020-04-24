"هنيدي" يسجل هدفا عالميا بمرمى "السقا".. ويخسر في النهاية برباعية

نجح الفنان محمد هنيدي بتسجيل هدف عالمي في مرمي الفنان أحمد السقا، خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "اغلب السقا"، وذلك في تحدي كرة القدم.

وبعدما تمكن "هنيدي"، من تسجيل هدف رائع على طريقة لاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ببرنامج "أغلب السقا" والذي تقدمه المطربة رزان مغربي، لم يتمكن "هنيدي" من الفوز في تحدي كرة القدم بالنهاية، حيث فاز "السقا" بأربعه أهداف.

يذكر أن برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدى ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.