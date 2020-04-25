فيديو.. محيي إسماعيل يحتد في "شيخ الحارة": عيب أنا عبقري.. والدغيدي: ما تكلمنيش كده

دخل الفنان محيي إسماعيل في نقاش حاد مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" حول أدواره التي أداها خلال مسيرته الفنية، واعترض إسماعيل على ما قالته مقدمة البرنامج: "أنت اللي فاكر الأدوار دي والجمهور مش فاكرلك بطولات"، وتحدث بفخر عن أدواره وأكد أن المخطئ "هو الإعلام"

ورد محيي إسماعيل على الدغيدي: "عيب أوي تسأليني أسئلة كدا وانت عارفة مين هو محيي إسماعيل وقيمته وأول فيلم عملته كان الأخوة الأعداء اللي أخدت الجائزة من روسيا ومصر".

وقال محيي إسماعيل، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم، إن تاريخه "كبير" يصل لـ20 فيلما، وأنه له أفلام باسمه وبطولته مثل "إعدام طالب ثانوي"، وأضاف: "الجمهور اللي مش فاكر يفتكر أو ميفتكرش ده خطأ الإعلام".

ثم تحدث عن أدواره قائلا: "أنا النجم الوحيد في العالم اللي عمل جميع تعقديات النفس البشرية بشهادة كبار النقاد"، مؤكدا أن المخرج علي بدرخان هو من قال أنه "جسد جميع تعقيدات النفس البشرية التي لم تكن موجودة من قبل".

محيي إسماعيل: لم أظلم نفسي.. أنا عبقري

وأضاف إسماعيل أنه لم يظلم نفسه بعمله في السينما ولكنه قد ظُلم، وقال: "أخدت حقي في حاجات كتير وفي يوم قفلوا جميع مسارح الدولة ومشوا حسين فهمي وعزت العلايلي وجالي كرم مطاوع وقالي معلش لازم تقبل وقولتله ماشي ومش هقفل، وجبتله الوزير الأستاذ فاروق حسني وفتح المسرحية وعاقبه".

واستكمل إسماعيل حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، عن أدواره قائلا إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو من لقبه بـ"العبقري"، بعدما شاهد دوره في فيلم "الأخوة الأعداء": "قال الولد ده عالجوه.. وقالهم أنتو عذبتوه أوي، وروحت قابلته وقالي إيه التمثيل العبقري ده".

وتابع إسماعيل: "لما أخد الجائزة من 11 نجم في فيلم الأخوة الأعداء أبقى عبقري ولما أمثل أفلام عالمية وأنا عندي 19 سنة أبقى عبقري، أنا عبقري حقيقي ونجم صف أول وثاني وثالث، ولو السوق حقير ومقاييسه تافهة أنا غير مسؤول عن المقاييس التافهة".

وخلال انفعال إسماعيل خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، قال: "افهمي.. الكلام ده مهم"، وهو ما اعترضت عليه إيناس الدغيدي وقالت: "بلاش الطريقة دي معايا.. أنا مخرجة ولما أتكلم حضرتك تسمع وتنفذ، ممكن تعتذر"، وبعدها اعتذر محيي إسماعيل وقبلت إيناس الدغيدي اعتذاره.