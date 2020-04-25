إيناس الدغيدي تنفعل على محيي إسماعيل: أنا مخرجة ما تكلمنيش بالطريقة دي

قال الفنان محيي إسماعيل إن الفنان عادل إمام لم يتدخل لاستبعاده من مسلسل "عفاريت عدلي علام"، موضحا: "الأستاذ يوسف معاطي قالي هكتب الدور بس اشتطرت عادل إمام يكلمني وبعدين بعتلي 15 حلقة وقريتها وبعدين قولت لأ مش هعمله".

وانفعل إسماعيل خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، "أفهمي.. الكلام ده مهم"، واعترضت إيناس الدغيدي على طريقته بالكلام: "بلاش الطريقة دي معايا.. أنا مخرجة ولما أتكلم حضرتك تسمع وتنفذ.. ممكن تعتذر"، واعتذر محيي إسماعيل وقبلت إيناس الدغيدي اعتذاره.