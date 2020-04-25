منظمة التجارة وصندوق النقد: قيود التصدير لها نتائج عكسية في أزمة كورونا

قالت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، أمس، إن قيود التصدير التي تفرضها عدة حكومات في إطار مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) ربما تكون لها نتائج عكسية في الأزمة المتعلقة بانتشار الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ودعت المنظمة والصندوق، في بيان مشترك، إلى خفض القيود التجارية التي تفرضها تلك الحكومات في إطار مكافحة كورونا المستجد وإلى "مزيد من الانتباه إلى دور سياسات التجارة المفتوحة في هزيمة" الوباء الذي تسبب في تأثيرات على الاقتصادات العالمية.

وقالت المؤسستان: "نحن قلقون على وجه الخصوص من تعطل الإمدادات الناجم عن الاستخدام المتزايد لقيود التصدير والإجراءات الأخرى التي تحد من تجارة الإمدادات الطبية والأغذية الرئيسية".

وأشارت المؤسستان، إلى أن قيمة الواردات العالمية من المعدات اللازمة لمكافحة كورونا المستجد مثل الكمامات وأجهزة التنفس بلغت نحو 300 مليار دولار في العام الماضي.