حظك اليوم السبت 25-4-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يؤمن مولود برج العذراء بالصراحة، كما أنّه محب للآخرين، ويعشق جمال المنظر والترتيب، كما يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تستطيع أن تتواصل مع الآخرين، لكن من غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك الضغوط.. وعليك أن تتمالك أعصابك لتغير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.