مسلسل فلانتينو الحلقة 1: حرق مدرسة فلانتينو الجديدة

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو، بصوت الفنانة دلال عبد العزيز، وهي تنادي على أبنائها الثلاثة، "أرشميدس" فيلسوف العيلة ومدرس بمدارس فلانتينو، يحب من أجل الحب، "رفاعة"، عاشق للعلم ومصاب بمتلازمة الذاكرة، "نبوية" نبغة علمية تدرس علوم الفضاء، هدفها أن تكتشف كوكب تعيش عليه، وتحب أن يناديها الآخرون باسم نانا.

ظهر فلانتينو، الذي يقوم بتجسيده الفنان القدير عادل إمام، في الفيلا الخاصة به مع زوجته التي تقوم بدورها الفنانة دلال عبد العزيز والتي تظهر بشخصية السيدة القوية، ويظهر في مشهد ىخر فلانتينو مع أبنائه الثلاثة وزوجته على مائدة الفطار، وفي مشهد ثالث يظهر السائق الخاص بفلانتينو وزوجته، ويجسد دوره الفنان سليمان عيد.

وتتوالى المشاهد تباعا ليأتي مشهد آخر نتعرف من خلاله أن عاصم الذي يجسد دوره الفنان حمدي الميرغني هو ابن أخت فلانتينو، ثم يذهب أرشميدس الذي يقوم بدوره الفنان محمد الكيلاني إلى مدرسة فلاتنيو، حيث تعمل فيها مدرسة كبيرة في السن تسمي جيلان ويصرح بحبه لها، ليكون ردها عليه بأنه مريض نفسي.

وتنتقل الأحداث إلى مشهد آخر، رفاعة الذي يقوم بدوره الفنان طارق الابياري مع خطيبته هبة في سيارتهما طالبا منه الاستعجال في تحضيرات الزواج، وتنتهي الحلقة الأولى بمشهد يقوم مجموعة من الشباب بإلقاء زجاجات مولوتوف على المدرسة الخاصة بفلانتينو التي ما زالت تحت الإنشاء بالدرب الأحمر، وتستنجد به زوجته من خلال مكالمة هاتفية.

تدور أحداث مسلسل فلانتينو حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو، والذي يملك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، ولكن يدور بينهم عدد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة.