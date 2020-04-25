حظك اليوم السبت 25-4-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه حس فكاهي، ويبعثون الفرح والتفاؤل في قلوب من حولهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تقوم اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف وفي البيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.