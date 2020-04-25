عضو الجمعية الطبية الأمريكية: تجربه 72 دواء و40 مصلا للشفاء من كورونا

قال الدكتور عصام الجرجاوي، عضو الجمعية الطبية الأمريكية واستشاري أمراض باطنة، إن فيروس كورونا لا يزال مستمرا فيما لا توجد أي وسيلة ناجحة حتى الآن للسيطرة عليه وإنهائه، سوى تطبيق التباعد الاجتماعي لعدم انتشار الفيروس.

وأضاف "الجرجاوي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلماء حول العالم قد نجحوا في اكتشاف ما يقرب 72 دواء لمواجهة الفيروس مازالت جميعها تحت الاختبار، بخلاف اكتشافهم لـ40 مصلا تجرى عليهم الاختبارات أيضا، موضحا أنه ولعدم وجود عقار من شأنه القضاء على الفيروس حتى الآن فيجب على كافة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي واللجوء للطرق الطبيعية في مواجهة الفيروس.

وأكد أنه وحتى الآن لم يخرج دليل علمي يؤكد بأن دواء "هيدروكسي كلوروكين" هو العقار الأبرز لمواجهة الفيروس بشكل حاسم وفعال، مشيرا إلى أن هناك عددا من الطرق لإضعاف قوة الفيروس مثل التعرض الدائم لأشعة الشمس والرطوبة العالية والتي لها عظيم الآثر عليه بشكل أكبر من التعرض لدرجة الحرارة المنخفضة.