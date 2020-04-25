عضو مجلس "الأطباء": نطالب بأن يكون استكمال العمل بعد سن الـ60 اختياريا

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار مجلس الوزارء الأخير بشأن الموافقة المبدئية على زيادة بدل المهن الطبية، ورفع سن المعاش إلى 65 سنة، له جانبان، الأول يأتي تنفيذا لقرار الرئيس السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75٪، موضحا أنها زيادة تعادل من 400 لـ 700 جنيه تقريبا.

وأضاف الزيات، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الزيادة إذا كانت خطوة أولى فهي جيدة، مشيرا إلى أنهم في انتظار النظر إلى بدل العدوى الذي مازالت قيمته 19 جنيها فقط، لاسيما وأن الأطباء دائما معرضون للإصابة.

وأعلن الزيات رفضه لرفع سن المعاش إلى 65 سنة، قائلا: "نحن بحاجة إلى زيادة قاعدة الهرم وليس قمته، فعلينا أن نوفر بيئة عمل جيدة لشباب الأطباء لكي تقل هجرتهم إلى الخارج، التي نعاني بسببها عجزا في المستشفيات".

وأوضح الزيات، أنه إذا كان القرار بزيادة رفع سن المعاش، فيجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، "لاسيما وأن هناك عدد كبير من الأطباء لا يستطيعون العمل بعد الستين وطاقتهم الإنتاجية لن تكون كالشباب".

وكان قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.