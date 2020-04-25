الإفتاء: يجب أن نواجه كورونا بالرضا والتسليم والإجراءات الاحترازية

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن جائحة كورونا ابتلاء شديد ورسالة من الله سبحانه وتعالى، أنه يجب تحويل هذه الأزمة إلى منحة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "فتاوى"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدين الإسلامي وجه باتخاذ إجرائين أساسيين في مواجهة الأمراض والأوبئة: "الإجراء الأول هو الرضا والتسليم وكل ما يأتي من الله يجب أن نرضى به، والأمر الثاني، يجب أن نتخذ الإجراءات بإتقان، والتي تبينها وزارات الصحة والمؤسسات المعتمدة".

وتابع: "رمضان يأتي هذا العام وهو حالة جديدة من اختبار الحياة، والله سبحانه وتعالى وهبنا الحياة والصحة وكلفنا بالحفاظ عليها، لأنها أمانة في أعناقنا، صحة الفرد والمجتمع، والجميع مكلف بالصيام، ولكن الجميع أيضًا ينبغي أن يضع يده في يد البعض، حتى تستمر الحياة بعد ذلك".