كرة شراب وكاميرا.. "صناع السعادة" في إعلان واحد

شهر رمضان، ليس فقط موسما للسباق التلفزيوني، بل أيضا موسما للإعلانات، فتحرص الشركات على التواجد بحملات إعلانية مبتكرة خلال الشهر الكريم، لجذب الجمهور الذي أصبح مرتبطا بالإعلانات ويوليها نفس قدر الاهتمام بالمسلسلات والبرامج.

"عزوتنا ملايين"، شعار إحدى شركات الاتصالات في حملتها الإعلانية خلال رمضان 2020، وشارك في الإعلان عدد من نجوم الرياضة والفن وهم محمد صلاح وابنته مكة، وإسعاد يونس، ومحمد هنيدي، ومنى زكي وابنيها سليم ويونس، وعبدالرحمن أبو زهرة، وشيكو، وهشام ماجد، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، وأمير عيد، وأحمد بهاء، والإعلان عبارة عن أغنية بصوت شيرين عبدالوهاب، من كلمات عبدالحميد الحباك، وإيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويجمع الإعلان اثنين من الملقبين بصناع السعادة عند للمصرين، هما محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، والذي ظهر برفقته ابنته مكه، وهو يلعب "الكورة الشراب"، والفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة".

ويلقب محمد صلاح، في وسائل التواصل الاجتماعي، بصاحب سعادة المصرين، فكان سببا في صعود مصر لكأس العالم 2018، بعدما أحرز هدفا أمام منتخب الكونغوا للتمكن مصر من الصعود، كذلك في تسجيل هدفا من ضربة جزاء أمام منتخب روسيا في كأس العالم.

كما نال محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي وهو ما لم يحرزه مصريا من قبل، كما حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في أفريقيا موسم 2017-2018، وجائزة بوشكاش عام 2018، وتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019.

أما إسعاد يونس، فهي الأخرى ملقبة بصاحبة السعادة، فبرنامجها الذي يحملاسم اللقب "صاحبة السعادة"، نالت حلقاته إعجاب الجمهور، وعبروا عن ذلك كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما ما تلقى حلقاتها تفاعلا كبيرا على "السوشيال ميديا"، وتحتل صدارة الـ"تريند" على مؤشر البحث جوجل ومنصة تويتر.