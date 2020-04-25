أول رمضان: الجمعة "صامتة" وصلاة التراويح "في المنازل"

شهدت الجمعة الأولى فى رمضان تعليق صلاة الجماعة والتراويح، استمراراً لقرارات مواجهة «كورونا»، وأدى كبار القيادات الإسلامية، أمس، صلاتى الجمعة والتراويح داخل منازلهم. وأوضحت وزارة الأوقاف أنه لم يصدر عنها أى بيان بمنع قراءة

القرآن، ولن يصدر، فرمضان هو شهر القرآن الكريم، وأكدت الوزارة، فى بيان، أن المسموح به فى المساجد خلال الشهر الفضيل فى ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، فى المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقاً تاماً.

وعقدت غرفة المتابعة بوزارة الأوقاف اجتماعات متواصلة لضبط الأداء الدعوى فى رمضان، وتنفيذ تعليمات تعليق صلاة الجماعة والجمعة والتراويح وغلق المساجد، ومنع فتحها لأداء صلاة التراويح.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس غرفة المتابعة بالوزارة، فى بيان، إنه يشكر جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف على التزامهم بتعليمات الوزارة فى ضبط شئون المساجد، وحسن فهمهم لصحيح الدين، وتقديرهم للظروف الراهنة، داعياً لهم بمزيد من السداد والتوفيق.

وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى كلمة تليفزيونية للأمة الإسلامية، أمس الأول، جموع المسلمين بالحفاظ على الصلوات المفروضة وسنة التراويح فى المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت فى العبادة وتلاوة القرآن.

المفتى: القرارات الوقائية بسبب الوباء تؤلم القلب.. والالتزام بإجراءات مواجهته واجب شرعى

فيما أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن القرارات الوقائية بسبب وباء كورونا تؤلم القلب فى رمضان، لكن المسلم يتعبد بقلبه وروحه ولا يحتجزه إغلاق مسجد أو تعطيل جماعة. وأوضح المفتى، فى بيان، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب شرعى، وعلى المسلمين المحافظة على العبادات من فرائض وسنن وقيام الشهر وبذل المعروف للجميع.