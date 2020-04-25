البحرية الأمريكية توصي بإعادة قائد "تيودور روزفلت" إلى عمله

أوصت البحرية الأمريكية بإعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، التي تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين بحارتها، إلى عمله، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان بحارة الحاملة قد أشادوا بقائدها، واعتبروه بطلا لأنه كان مستعدا للمخاطرة بمنصبه في سبيل تأمين سلامتهم.

وقال مسؤولون -طلبوا ألا تنشر أسماؤهم، أمس الجمعة- إن قيادة البحرية قدمت التوصية بإعادة الكابتن بريت كروزير، لعمله إلى وزير الدفاع مارك إسبر.

وأعفي "كروزير"، من منصبه قبل 3 أسابيع، بسبب تسريب رسالة بعث بها إلى قيادة البحرية مطالبا باتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة انتشار الوباء بين البحارة.

وأشارت المصادر، إلى أن "كروزير" واحد من بين 856 بحارا أثبتت الفحوص إصابتهم بكورونا المستجد، ضمن أفراد طاقم حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، وعددهم 4800 بحار، مما تسبب في إخراج واحدة من أقوى سفن البحرية الأمريكية من العمليات فعليا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، إن وزير الدفاع مارك إسبر "سيراجع بشكل شامل" التحقيق الأولي للبحرية الأمريكية في تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات، ثم يجتمع مع قادة البحرية لمناقشة الخطوات التالية.