بعد مرور 8 أعوام.. المنسي يخلد ذكرى شهداء مذبحة رفح الأولى في الاختيار

مرت 8 أعوام على مذبحة رفح الأولى، التي وقعت شهر رمضان عام 2012، وراح ضحيتها 16 شهيدا من جنود القوات المسلحة، أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية أثناء الخدمة بمدينة رفح.

وفي رمضان عام 2020 انتهت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار، الذي يخلد ذكرى الشهيد أحمد المنسي، ولحظة الغدر بأفراد كمين رفح، حيث يظهر الجنود في وقت تناول الإفطار الذي أعده لهم صديقهم المسيحي، حيث أدى الفنان كريم محمود عبدالعزيز دور أحد جنود الكتيبة، وهو آخر من تبقى على قيد الحياة بين أبطال الكتيبة.

وأثناء انتظار الجنود البواسل الإفطار بعد آذان المغرب، فوجئوا بصوت وابل من طلقات الرصاص وضجيج الأسلحة الثقيلة، عندما جلس الجنود فى مكان خدمتهم بأحد كمائن رفح، ولم تمض إلا دقائق قليلة، واختلطت الدماء بالطعام، فقتل الإرهاب 16 مجندا فى رمضان، فى مجزرة، عرفت إعلاميا آنذاك بمذبحة "رفح الأولى".

غاب المعزول حينها عن جنازة الشهداء الأبرار وسط الكثير من تبريرات الإعلام الإخواني، ليؤكد هذا الموقف غياب الروح الوطنية لدى من كانوا يحكمون في ذلك التوقيت، وتكون بداية لهجمات كثيرة من قبل الإرهاب الغاشم على الضباط والجنود من القوات المسلحة والشرطة الذين يحمون الوطن في سيناء وغيرها، دون أن يحرك التنظيم الإرهابي ساكنا لإدانة أولئك المتطرفين.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.