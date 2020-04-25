الشاعر: عقمنا نحو 1400 منشأة فندقية.. وتعاقدنا مع شركات أجنبية للجودة

قال هشام الشاعر، أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية واستعدادات الفنادق، إن الفنادق مستعدة تماما وتم تعقيمها سواء عن طريق وزارة الصحة أو من خلال بروتوكول خاص سلم للفنادق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "إكسترا نيوز"، "عندنا نحو 1300 منشأة فندقية في مصر، تم بالفعل تعقيمها، وعملنا حاجة تانية زيادة، إننا جبنا 3 شركات عالمية واتعاقدت معاهم الغرفة إنها تعمل مراجعة لكل الفنادق اللي هتبتدي تشتغل، وتديها شهادة تقول إنها معقمة تعقيم كامل، بحيث إنها تبقى مراجعة خارجية مع السياحة الداخلية، وأما تييجي السياحة الخاريجة يبقى فيه استعداد وثقة إن فيه شركات عالمية هي اللي بتشرف على الوضع".

وتابع: "العاملين اللي جالهم كورونا كلهم طلعوا من الحجر الصحي أو المستشفيات وعملنلهم بروتوكول يمشوا عليه، ولازم يبقوا لابسين الجوانتي والكمامة ولو هنشغل يبقى نص العمالة، مش هنشغل العمالة كاملة، ونسبة الإشغال هتبقى قليلة، وفي الأول هنشوف التجربة وفيه بروتوكول مع وزارة الصحة لو عندي أي حاجة ظهرت أقدر إزاي اتعامل معاها ونتواصل مع الصحة لحل الأمر بسرعة".

واستطرد: "بندي طمأنينة ومعظم الأماكن الأثرية في مصر اتعقمت تعقيم كامل، والوزارة قامت بتعقيم كامل وعملت مجهود جبار ومفيش في الأماكن الأثرية أي شيء".