البحر الأحمر تطالب الفنادق والمنتجعات الالتزام بقرار غلق الشواطئ

طالبت محافظة البحر الأحمر مسؤولي الفنادق والمنتجعات السياحية، الالتزام بتعليمات قرار غلق الشواطئ وإيقاف الرحلات البحرية قبل بدء إجازة شم النسيم واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأرسلت محافظة البحر الأحمر، خطابا لمسؤولي منتجع الجونة ومكادي الالتزام بتعلميات قرار غلق الشواطئ وإيقاف الرحلات البحريةَ، وذلك تزامنا مع إجازات يوم شم النسيم.

كما طالبت محافظة البحر الأحمر مسؤولي منتجعي الجونة ومكادي بالإفادة عن الزائرين من خلال كشف يوضح بياناتهم وبيانات السيارات خاصتهم وذويهم حتى يمكن تسهيل عملية إجراءات مرورهم عبر النقاط الأمنية، وذلك في أقصى سرعة وقبل يوم الجمعة غدا السابع عشر من أبريل الجاري وقبل بدء إجازة شم النسيم واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قال عبر إحدى القنوات الفضائية، إنه لن يسمح بدخول الوافدين إلى مدينة الغردقة للاحتفال بشم النسيم على الشواطئ، وذلك بعد قرار غلقها وإيقاف جميع الأنشطة والرحلات البحريةَ.