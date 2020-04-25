وكيل "خطة البرلمان" لوزيرة الصحة: بروتوكول التعامل مع حالات كورونا بسوهاج يحتاج لإعادة نظر

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإعادة النظر بشكل سريع وحاسم في طريقة التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد من أبناء محافظة سوهاج.

وقال النائب مصطفى سالم إن حالات الاشتباه او الاصابة تمر وفق بروتوكول مديرية الصحة بسوهاج على 4 مستشفيات مختلفة وفي مناطق مختلفة أولها مستشفى الحميات، وهي مستشفى الإحالة، ومستشفى الصدر لإجراء التحاليل والأشعة الطبية، ومستشفى الهلال إذا ما احتاج الأمر لجهاز تنفس صناعي، وأخيرا مستشفى أخميم المركزي لاجراء تحليل مسحة المريض، والتأكد من سلبية أو إيجابية العينة من الفيروس، الأمر الذي يمكن أن يساهم في نقل العدوى.

ومن جانبها وعدت وزيرة الصحة بالتعامل بجدية مع هذا الملف وإيجاد الحل الأمثل بما يتماشا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة هذا الوباء.

وأكد سالم أنه بعد ارتفاع مؤشر حالات الإصابة بفيروس كورونا بسوهاج خلال الأيام القليلة الماضية، أصبح لازما علينا محاولة تفادي وسد الثغرات التي من شأنها تزايد حالات الإصابة، وأن عمليات التنقل بين هذه المستشفيات يمكن أن يساهم في نقل الفيروس، وعليه فلابد من دمج جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المريض في مكان واحد بدل التنقل بين 4 مستشفيات، وللحفاظ على الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة كورونا بتلك المستشفيات.